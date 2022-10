Surový zákrok, chycená penalta a gól z poslední akce. Slezské derby nabídlo velké emoce

Utkání bez velkých šancí na jedné či druhé straně spěl k bezbrankové remíze. Poměr sil ale výrazně změnil hrubý zákrok hostujícího Adama Rychlého v 76. minutě, který na polovině hřiště v blízkosti obou střídaček ramenem trefil do hlavy pronikajícího Daniela Bartla. Zkušený záložník Karviné byl po střetu, po kterém by opavský stoper viděl vyšší trest nejspíše i v hokeji, odnesen na nosítkách a následně s tržnou ránou v obličeji zamířil na vyšetření do nemocnice.

Rozhodčí Michal Křepský okamžitě ukázal Rychlému červenou kartu, velké strkanici, která ale po nevybíravém zákroku následovala nedokázal zabránit. Zapojili se do ní skoro všichni hráči i realizační týmy obou týmů. „Jak u nás, tak i u nich jsou horké hlavy. Snažil jsem se to uklidnit, ale nakonec jsem od jejich trenéra gólmanů, který má tak sto dvacet kilo, schytal bodyček," pousmál se karvinský Jan Žídek.

Ještě na jaře Rychlého spoluhráč Žídek po utkání přivedl opavského hříšníka před karvinskou šatnu, kde se 24letý obránce s Bartlem setkal. „Dal jsem je dokupy, protože Adam mi psal, jestli mu dám číslo na Bartlíka. Ale lepší je, aby se omluvil osobně. Znám Adama, vím, že to není zákeřný hráč. Věřím mu, že tohle v žádném případě nechtěl. Podali si ruce, je to dobré," těšilo Žídka.

Rozhodující moment pak vyvolal další emotivní reakce. Karvinští bouřlivě slavili, Opavští se zlobili, že sudí nastavil mnohem více než avizovaných pět minut. „Přežili jsme penaltu díky vynikajícímu zákroku Lasáka, pak jsme ale dostali gól v nastavení. Mrzí mě to už jen kvůli hráčům, kteří dřeli do poslední minuty," říkal trenér SFC Opava Roman West.

Hned po rozehrání zápas skončil. „Nebyla to vlastně ani poslední minuta zápasu. Rozhodčí měl to utkání ukončit v páté minutě nastavení a ta standardka by ani nebyla. Nechával to hrát tak dlouho, až nás prostě porazil," štvalo Westa.