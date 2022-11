Bývalé trenérské eso Slavie či Plzně údajně míří za Starkou do druhé ligy

Celek od Litavky přezimuje v čele tuzemské druhé nejvyšší soutěže s dvoubodovým náskokem nad druhým Vyškovem. A nutno dodat, že značně nečekaně. Před začátkem letošního ročníku totiž málokdo očekával, že by Příbram mohla pomýšlet na návrat mezi elitu, neboť klub sužuje mimo jiné i napjatá situace co se týče rozpočtu. "Finančně na tom nejsme ideálně, město nám navíc snížilo příspěvek o dvě třetiny," neskrýval před časem příbramský boss Jaroslav Starka.

Uhrin byl bez angažmá od října, kdy po pouhých dvou soutěžních zápasech skončil v již zmíněné Karmiotisse. "Bylo to z osobních důvodů. Tam i doma se vyskytlo tolik problémů, že jsem se rozhodl nepokračovat," vysvětloval bývalý trenér Slavie, Mladé Boleslavi nebo Plzně.

Do historie celku ze západočeské metropole se Uhrin zapsal hlavně vyřazením věhlasného Šachťaru Doněck v jarní fázi ročníku 2013/2014 Evropské ligy, na Litavce jej pochopitelně čekají duely s o poznání méně věhlasnými soupeři. Příbram se pod jeho vedením bude snažit navázat na velmi solidní pozici po podzimní části sezóny a zabojovat o postup do Fortuna ligy.

Otázkou zůstává, jaký kádr u toho 54letý kouč bude mít k dispozici. Proslýchá se totiž, že v zimní pauze se bude pakovat několik dosavadních opor, jako například Martin Melichar, Daniel Fišl, Marcel Čermák, Václav Dudl či Pavel Osmančík. Všichni zmínění hráči by totiž měli mít před jarem namířeno do různých prvoligových celků, někteří dokonce přímo do Českých Budějovic za svým dnes již bývalým trenérským duem.