Druholigový lídr začal zimní přípravu s brankářem Šimanem. Další posily by ještě měly do Brna dorazit

Tři hráči do pole se naopak z hostování vracejí. „David Jambor byl klíčovým mužem ve Vyškově, Lhotecký v Kroměříži a Mach v Blansku. Nejblíž k tomu, aby si vybojoval na jaře místo v týmu, je zřejmě Jambor. Momentálně je ale bohužel zraněný," mrzí trenéra.

V Brně počítají i s dalšími posilami. „Pořád platí, že by měli přijít dva až tři fotbalisté, kteří by nám hned na jaře výrazně pomohli. Situace se vyvíjí i vzhledem k pohybu v kádru dalších mužstev. Konkrétní jména proto ještě nesdělíme. Chceme ale přivést křídelníka, levonohého borce a kreativního hráče směrem do ofenzívy," tvrdí sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.