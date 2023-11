Dukla zpátky v lize? Nadějné. Bergra zlobí jen Vízek

Fotogalerie +3

Jakmile má čas, v hledišti Julisky nechybí. Loňský podzim mužstvo slavné značky nezvládlo, letos píše úplně jiný příběh.

„Na současné Dukle je vidět práce trenéra Petra Rady. Potřeboval čas. Vždycky pár hráčů prodají, jiní přijdou, mužstvo si musí sednout. Na baráž je to nadějné. Blízko je dokonce i přímý postup z prvního místa,“ hodnotí Jan Berger, olympijský vítěz z Moskvy 1980.

„Musíme si však říct, že pokud by se Dukla do ligy vrátila, musela by se pak posílit. O tom se samozřejmě s klukama na našem místečku v hledišti bavíme a shodujeme se na tom,“ dodává internacionál.

Foto: Petr Hloušek, Právo Bývalý československý fotbalový reprezentant a fotbalový trenér Jan Berger.

Jak Berger připomíná, bývalí hráči Dukly sledují domácí zápasy společně z míst k stání pod klubovnou za střídačkami. Než se Rada na Julisku služebně vrátil, chodil tam mezi ně. Teď je má za zády jako podporu.

„Mám radost i kvůli nim. Láďu Vízka, Honzu Fialu nebo Honzu Bergra ještě nepovažuji za staré. Ale když beru hráče jako Viktor, Geleta, Brumovský, Jelínek, Vacenovský, dokázali toho v Dukle mnohem víc než my. Jsem rád,“ netají Petr Rada.

„Velké cíle už si v mém věku nedělám. Ale přiznávám, právě pro bývalé hráče bych chtěl Duklu do ligy přivést. Už před rokem jsem se kvůli tomu vrátil. Je to sen, taky kvůli majiteli, který mě oslovil. Starších si vážím, třeba Brumovský mě ještě trénoval. Nějaké postřehy si od něj beru dál. Pro ně bych v koutku duše postoupit chtěl, aby zase mohli chodit na první ligu,“ líčí 65letý kouč.

Jan Berger při křtu Fotbalové škváry, knihy Oty Karse.Video : Pavel Dosadil, Sport.cz

Kamarádi mu drží palce. „Petr má samozřejmě velkou motivaci. Když skončí zápas a odcházíme, chce znát i náš názor. Rád nás vidí a diskutujeme o fotbale. Něco z toho si třeba vezme, něco odhodí,“ popisuje Berger.

„V létě se vídáme i na zápasech týmu Honzy Bergra. Není lehké dát mužstvo dohromady, ale lidé jsou vděční. Výkopy nám taky jezdí dělat Víťa Viktor a fanoušci si váží takové legendy,“ dodává internacionál. Sám Duklu trénoval v těžké době, když hrála pražský přebor. Teď má na starost její starou gardu.

„Dukla už není pod armádou, je to normální klub. Hrál jsem za ni jen dva roky, ale mám k ní velký vztah. Majitel mi nabídl, jestli chci starou gardu dělat. Trochu se tomu vymyká Láďa Vízek, měl by si uvědomit, že je především duklák. Chodí spíš za Sigi Team, ale je to pochopitelné, protože to je vlastně původní Kozlovna. Láďa ale slíbil, že od příštího roku už chodit bude,“ dobírá si dalšího olympijského šampiona.

Foto: Ota Kars Ota Kars (vlevo) s Janem Bergrem při křtu Fotbalové škváry.

Berger proslul především v rudém dresu. Proto také v týdnu přišel pokřtít knihu Oty Karse s názvem Fotbalová škvára, což je originální pohled fanouška Sparty.

„Škvára v titulu knížky mě nalákala. Na škváře jsme v mojí době všichni začínali, teď se tady trumfujeme, kde ji kdo má i po letech zadřenou,“ smál se Berger.