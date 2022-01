Hlavica už udělal za nešťastnou srážkou s Berkovcem tečku. Mentálně mě posílila, tvrdí stoper Zbrojovky

Rozhodně ne. Všechno je v pohodě, na mém myšlení nebo mentálním rozpoložení se vůbec nic nezměnilo. Už o tom ani nevím. Neměl jsem nic zlomeného, nemusel jsem ani nastupovat s obličejovou maskou. Šlo jen o roztrženou kůži. Do soubojů už zase chodím naplno a po hlavě.

Ale jo, viděl jsem ji už v nemocnici. A když jsme měli po podzimní části druhé ligy závěrečnou, koukli jsme se společně s Martinem Berkovcem. Trochu jsme si to rozebrali a společně jsme se tomu zasmáli. Nic jsme si vzájemně nevyčítali. Udělali jsme za tím tečku.

Pro mě je to poznatek, že moje tělo něco vydrželo a funguje normálně dál. Troufám si říct, že mě to mentálně posílilo. Mám radost, že jsem se ještě v závěru podzimu vrátil do základní sestavy a byl jsem u naší výhry v Opavě, jejíž předchozí výsledky vzbuzovaly značný respekt.