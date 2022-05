Karvinou čeká velká obměna. Končí trenéři, o závěru kariéry přemýšlí i kapitán

Do svých týmů se vrátí brankář Pavol Bajza (Slovácko), obránce Daviti Kobouri (Dinamo Tbilisi), záložníci Radek Látal (Olomouc), Adam Jánoš, Ondřej Chvěja (oba Baník) a Mondou Ndyiae (Plzeň). V Karviné nebudou pokračovat ani Filip Zorvan (Olomouc) a Lukáš Holík, kterým končí smlouva.

„Čeká nás absolutně největší obměna za těch devět let, co v Karviné působím. Po skončení soutěže se prakticky ničím jiným, než odchody nezabýváme. Některým hráčům končí smlouvy, někteří ji měli jen na ligu a s dalšími se budeme loučit, protože o ně nemáme zájem," připustil Vlk.

Na odhodu je také stoper Eduardo Santos, jenž na jaře hostoval v Plzni. „Má u nás dlouhodobou smlouvu, ale zájem o něj projevilo několik klubů z Česka i ze zahraničí. Chceme jej prodat, zadarmo ho pouštět nebudeme," přiblížil Vlk, který připustil, že zájem je i o další hráče, žádná konkrétní nabídka ale na stole podle Vlka neleží. „Jsou to spíše náznaky. Nic, čím bychom se aktuálně zabývali.

„O služby Michala máme eminentní zájem. Naposledy jsme spolu mluvili tento týden. Sdělil nám, že si potřebuje odpočinout, ale v hlavě že má konec hráčské kariéry. Nabídli jsme mu kromě pokračování v kariéře také zapojení do jiné činnosti v klubu," naznačil Vlk.

O plánech Karviné pro další sezonu se ve Slezsku mluví zatím jen okrajově. „Mohu v tuto chvíli hovořit jen za sebe a já bych preferoval postavení takového kádru, který by mohl hrát okamžitě o návrat do první ligy. Ideálně zkušenost vyvážená s mladíky. Znovu ale musím zdůraznit, že bez cizinců se možná v Karviné ani ve druhé lize neobejdeme. Ale musí to být rozumná míra, dobrý mix," řekl Vlk.