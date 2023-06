Květnovou anketu ovládli Kinský z Vyškova a Krejčí z Příbrami

Co do Vyškova přišel trenér Jan Kameník, který po rozpačitých výsledcích z předchozích kol vystřídal Jana Trousila, celek z Jihomoravského kraje neprohrál sedm zápasů po sobě. Vlastně všechny zbývající do konce ročníku. MFK se probojoval do baráže, v níž sice Zlín potrápil, mezi elitou ale Ševce nenahradil.