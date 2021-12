Malér pro Zbrojovku! Musí hledat jiného kupce, významný partner už ji nechce

Zbrojovka potřebuje změnu, shodují se nejen brněnští patrioti. Svitla jí naděje, když začala jednat o vstupu do klubu s agenturou Sport Invest. Jednání teď ovšem krachla. Podle zákulisních informací se majitel klubu Václav Bartoněk zalekl situace, že by na chod Zbrojovky ztratil zásadní vliv.

Agentura zastupující řadu předních českých sportovců tak ztratila o vstup do brněnského klubu zájem. Z jednání o koupi s úctou vycouvala a bude jen pokračovat v dlouhodobé spolupráci.

"V prostředí profesionálního sportu se naše agentura pohybuje přes dvacet let, základem úspěchu a rozvoje firmy vždy bylo hledání nových příležitostí a odvaha je následně realizovat. O možném vstupu do fotbalového klubu jsme uvažovali opakovaně, byla to jedna z dlouhodobě zvažovaných cest," potvrzuje Sport Invest svůj vážný zájem.