Musíme se naučit otáčet zápasy, v nichž prohráváme, plánuje trenér fotbalistů Dukly Rada

Rada ví, že k případnému splnění cíle čeká jeho tým ještě trnitá cesta. „Kromě Vyškova řadím stále k hlavním favoritům druhé ligy i Brno, které mělo na podzim výpadek. Je to tradiční klub, jenž určitě myslí na návrat mezi elitu. A my budeme hrát se Zbrojovkou hned zkraje jara,“ připomněl zkušený kouč atraktivní start druholigového jara.

Podle něj budou chtít do boje o přední příčky promluvit také Táborsko, Opava či Příbram. „Druhá liga je nesmírně vyrovnaná a jaro bude velice zajímavé,“ očekává Rada.

Jeho prioritou je udržet v zimní pauze stávající kádr. „Pokud bude o někoho z našich hráčů zájem, sedneme si na to s majitelem klubu panem Pauknerem. Já bych mu k tomu řekl svůj názor, avšak konečné rozhodnutí bude pochopitelně na něm,“ uvědomuje si, že pro šéfa Dukly může být klíčové ekonomické hledisko.

Rada by se pochopitelně nebránil posílení mužstva. „Pokud se taková možnost naskytne, budu samozřejmě rád. Přivést ovšem kvalitní fotbalisty do druhé ligy je strašně obtížné,“ stihl už zjistit.

Druholigové celky nyní mají před sebou dlouhou takřka čtyřměsíční pauzu. Soutěž se znovu rozběhne až první březnový víkend. „To je strašně deprimující. My jsme naštěstí postoupili do čtvrtfinále MOL Cupu, takže nás ještě předtím čeká v únoru pohárové střetnutí. To bude pro nás generálka na druholigové boje,“ vítá Rada.