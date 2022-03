Návrat mezi elitu? Hlavním úkolem je ekonomická stabilizace klubu, říká šéf Opavy

Výchozí pozice Opavy je před začátkem jarní části druhé fotbalové ligy slušná. Na šesté příčce mají na druhé béčko Sparty ztrátu pouhé tři body. Bude tedy pro exligový tým návrat mezi elitu prvořadým cílem? „Uděláme vše, abychom se pohybovali co nejvýše. A pokud bychom dosáhli na baráž, byl by to velký úspěch," uvedl trenér Roman West. „Nicméně hlavní je stabilizovat klub ekonomicky. Sportovně se ale budeme snažit dosáhnout na co nejlepší výsledek. Uvidíme, jak to bude na jaře vypadat," pokračoval.

Foto: fczbrno.cz Fotbalisté Brna (v červeném) v Opavě uspěli.Foto : fczbrno.cz

Článek Do jarní části FNL vstoupí Opavané v sobotu v Drnovicích proti Vyškovu (od 10.15 hodin) už bez zkušených Lukáše Holíka, jenž přestoupil do Karviné a Josefa Hnaníčka, který z rodinných důvodů odešel do Znojma. „Nechtěl jsme, aby odešli. Přál jsem si udržet kádr z podzimu. Nicméně v klubu je nějaká ekonomická situace a ti hráči prostě museli odejít. Na druhou stranu se po dlouhodobém zranění uzdravil Jan Žídek a přišli Michal Bílek (z Ústí nad Labem) a Miloš Kopečný (z Táborska). K tomu se do formy dostává Bartosz Pikul, který byl v létě také marod," je optimistický West. „Zda jsme posílili, nebo oslabili, ukáže až jarní část sezony," přemítal West. „Já věřím, že to bude lepší než na podzim," dodal. Národní liga Úkol pro Třinec? Záchrana. Věřím, že to zvládneme, říká kouč Zbončák Kromě sportovní síly řeší Opavané po sestupu z první ligy a velkých změnách ve vedení klubu také ekonomické potíže. „Těch vzestupů a pádů bylo hodně. Je potřeba, aby nyní byla na prvním místě ekonomika a stabilizace klubu. Na druhém pak práce s vlastními hráči, kteří musí postupně dostávat šanci v A-týmu. Až pak nás bude zajímat postavení v tabulce," zdůraznil na klubovém webu sportovní ředitel SFC Opava Jaroslav Kolínek. V generálce na víkendový start jarní části Fortuna národní ligy podlehla Opava na hřišti lídra soutěže Zbrojovky Brno 1:3. Trenér West přesto věří, že je jeho tým dobře nachystaný. „Osmdesát minut jsme v Brně hráli výborně, vedli jsme. Nevyšla nám koncovka, posledních deset minut, kde jsme udělali chyby. Když se jich vyvarujeme v mistrovských zápasech, tak budeme schopni odehrát dobrý zápas s každým týmem. Vždyť Brno suverénně vede druhou ligu. Naše mužstvo sílu má," řekl West. Národní liga Postup do první ligy jednoznačným cílem. Teď ale fotbalisté Zbrojovky myslí na Prostějov

