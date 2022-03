Úkol pro Třinec? Záchrana. Věřím, že to zvládneme, říká kouč Zbončák

Třinec v zimě opustili Denis Nieslanik a Matteo Burgo (oba na hostování ve Frýdku-Místku), Christián Šteinhübel přestoupil do Pohronie a Erik Puchel do Púchova. Kádr naopak doplnili Aleš Nešický z Karviné, z Příbrami expavský René Dedič, ze Seredě Ondřej Machuča a z hostování v Senici David Gáč.

„Doplnění mužstva se nám povedlo. Hlavně Dedič a Nešický by měli zodpovídat za ofenzivu, měli by být hlavními tahouny. Oba mají předpoklady, aby nám pomohli. Nešický na tréninku i v zápasech prokazuje kvalitu. Pokud mu vydrží zdraví, bude velkým přínosem. Věříme v to. Podobně je to i s Rendou Dedičem. Ve hře je však platný. Udrží míč, sklepne ho, dostává se do šancí. Ještě, aby mu to tam začalo i padat. Spoléháme ne jeho góly," uvedl Zbončák.