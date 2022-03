Postup do první ligy jednoznačným cílem. Teď ale fotbalisté Zbrojovky myslí na Prostějov

V roli kapitána povede v pátek fotbalisty Zbrojovky do premiérového střetnutí s Prostějovem (17 h) nejlepší střelec mužstva Jakub Řezníček. „Příprava byla dlouhá, už se moc těšíme na mistrovské zápasy. Věřím, že máme silnější tým než na podzim. Nečas s Blechou, kteří do něj skvěle zapadli, by měli zvýšit naši ofenzivní sílu. Za postupem půjdeme krok po kroku. Teď myslíme hlavně na to, abychom Hanákům oplatili porážku z podzimu. Je moc dobře, že už lidi mohou na fotbal. Kéž by jich přišlo co nejvíc," zve Řezníček fanoušky Zbrojovky do hlediště královopolského stadionu.