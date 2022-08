Po tréninku do práce. V Karviné už Málek tyto starosti nemá

„Vím, že ty ambice tady jsou a hlavně Karviná je větší klub než Líšeň. To mě lákalo. A navíc region dobře znám," prohlásil 30letý ofenzivní záložník, jenž kromě Líšně působil ve druhé lize také v Jihlavě, na Žižkově a několik sezon také v Třinci (2013 až 2017), kde si našel i partnerku. „Je z Karpentné, takže se sem rád vracím. Když jsem přijížděl do Třince dříve, byl jsem hodně nahecovaný. Teď už to tak není," prozradil Málek

Právě na hřišti regionálního soupeře Karvinští s Málkem v základní sestavě odstartovali vítězstvím 3:0 cestu za vytoužený návratem do první ligy. „Máme úplně nové mužstvo, moc jsme nevěděli, co od toho čekat, tudíž jsme za tři body z Třince nesmírně rádi. Výhra je to hodně důležitá pro dobrý start," uvedl Málek.

Narozdíl od generálky na hřišti Baníku (1:2) se Málek v Třinci gólově neprosadil. „Moc šancí nebylo, úplně jsme se tam nedostávali. Velkou měl hned v úvodu snad jen Papa (Michal Papadopulos) a z následující jsme dali gól. Dalších přišly, až když to Třinec na konci otevřel, ale to už jsem nebyl na hřišti," usmíval se Málek.

Derby na úvod soutěže přineslo kromě tří gólů v síti domácího týmu i nezvykle dost podrážděných reakcí. „Moc pohledný zápas to nebyl. Z naší strany to bylo hodně nervózní. Sehráváme se, automatismy ve hře moc nejsou. Ale první kola taková bývají. V pátek jsem se díval na zápas Dukly Praha s Líšní a to bylo ještě horší nakopávaná," popisoval Málek, který se dvakrát v řadě stal nejlepším střelce Líšně.

V Karviné vedle kapitána Papadopulose takové ambice nemá. „Tady jsou asi jiní střelci, ale budu se snažit nějaké branky dát. Michal vyhraje skoro každý souboj, takže jen čekám, kde to vypadne. Neznal jsem ho, je to vítězný typ, umí dát gól, lídr na hřišti i v kabině. Jen jeho přítomnost v kabině je hodně důležitá. I kdyby vůbec nehrál," ocenil přínos karvinského kapitána Málek.