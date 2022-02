Posila ze Slavie. Do Zbrojovky přichází ofenzivní záložník Blecha

Součástí dohody je i to, že by se po roce a půl mohl přesunout do Brna natrvalo. „O Filipa jsme stáli dlouho. Na našem seznamu vytipovaných hráčů byl hodně vysoko. Jsme rádi, že se vše povedlo domluvit a může se postupně zapracovat do našeho týmu. Jde o fotbalistu, který přinese kvalitu do středu pole. Zejména směrem do ofenzívy nám zvýší variabilitu. Věřím, že směrem dopředu budeme ještě nebezpečnější," má radost z nové akvizice brněnský kouč Richard Dostálek.