První liga není pro Líšeň cílem. Vstup mezi elitu bychom ale zvážili, tvrdí předseda brněnského klubu

„Pokud by se kluci udrželi na barážové příčce a porazili pak ve dvojzápase i ligového soupeře, určitě seriózně zvážíme, zda bychom do nejvyšší soutěže vstoupili. V potaz bychom museli vzít finance, kvalitu hráčů i podporu sponzorů. Máme dohodu s majitelem sousední Zbrojovky Brno panem Bartoňkem, že bychom mohli hrávat ligové zápasy na královopolském stadionu v Srbské ulici, a i brněnská radnice nám přislíbila podporu," říká líšeňský předseda Karel Hladiš.

Mužstvo z brněnského předměstí v zimě opustili tři fotbalisté, kteří přestoupili do prvoligových týmů. Útočník Silný odešel do Jablonce, Kučera do Hradce Králové a další záložník Rolinek do Mladé Boleslavi. Novými tvářemi jsou naopak útočník Toutou (Zlín), středopolaři Machalík (Slovácko) a Šumbera (Senica) a obránce Černín (Zbrojovka).

„Jasně jsme řekli, že budeme pouštět hráče jen do první ligy. Nechceme jim bránit v kariérním posunu. Za tři borce, kteří nás opustili, jsme však získali adekvátní náhradu. Noví fotbalisté mají vesměs zkušenosti z nejvyšší soutěže. Bude ale záležet na tom, jak do týmu zapadnou," přemítá Hladiš. „Hráči, kteří odešli, měli vítěznou mentalitu. Pracujeme na tom, aby si ji mužstvo i bez nich uchovalo," plánuje kouč Líšně Milan Valachovič.

Podle něj by bylo hezké, kdyby jeho celek zakončil sezonu účastí v baráži o první ligu. „Když budeme pravidelně sbírat body, mohlo by se to stát skutečností. O nějakých ambicích se pochopitelně v kabině bavíme. Chci ovšem, aby nás dál zdobila pokora a skromnost. Do každého zápasu půjdeme pochopitelně s cílem uspět co nejlíp," tvrdí kouč.

První příležitost k tomu budou mít Líšeňští v pátek, kdy vstoupí do jarní části druhé ligy duelem v Ústí nad Labem. „Bude to premiérové utkání, které vždycky provází značná nervozita. Proto vítám, že začínáme venku," prozradil Valachovič. Hru nadcházejícího soupeře už studoval. „Ústecký kádr prošel přes zimu značnou obměnou. Je plný mladých hráčů. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že se prosadíme naším poctivým fotbalem," nerad by se vracel s prázdnou.