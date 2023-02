Slávistická ikona v základu. Po téměř roce a půl. A teď derby!

Nevnímal žádný zdravotní problém. „Koleno drží, je to dobře udělaný, cítím se dobře. Chybí ale herní praxe," pokračovala dvaatřicetiletá klubová ikona.

Dosud po rekonvalescenci Bořil odehrál jen jedenáct minut v lednu v přípravě se Servette Ženeva, když Slavia vyhrála 3:0. Více se ukázal při zápase Slavie v Pardubicích. Ale jen jako divák, který mířil se šéfem klubu na demonstrativní akci do kotle s fanoušky na stadionu. U přiznivců to ještě navýšilo jeho kredit.

Teď dostal mnohem více prostoru na hřišti a mohl se prosadit i střelecky. "Chtělo to větší razanci, hlavička byla taková odpružená, málo jsem vyskočil," komentoval jednu ze situací před brankou Bohemians.

Přiznal, že pro něj coby vracejícího se hráče byl zápas po boku mladíků cenný. „Hrálo se mi dobře. Překvapilo mě, jaká to byla úroveň a jsem rád, že jsem udržel krok."

Kdy počítá, že naskočí do ostrého zápasu áčka? „Ještě nevím, je to dlouhá cesta, asi to bude chtít pár dalších zápasů za béčko, abych se rozehrál," dodal.