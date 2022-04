Valachoviče vytočilo Málkovo vyloučení. Hrubé ovlivnění zápasu, láteří kouč Líšně. Po žluté přešel do italštiny

„Druhá žlutá a následná červená karta Málkovi byly hrubým ovlivněním zápasu ze strany mladého rozhodčího. Nehodlám spekulovat, zda cílené. Málek šel do souboje naprosto čistě. Žádný faul to nebyl," láteří notně vytočený kouč Líšně Milan Valachovič.

Sudího Starého se prý zeptal, proč byl Málek vyloučen. „A on mi udělil žlutou kartu taky. Přitom jsem neřekl vůbec nic neslušného. Tak jsem mu vynadal italsky, a to už nechal bez povšimnutí," prozradil.

Těší ho, že po zpackaném vstupu do tohoto druholigového ročníku se Opavští postupně zvedají. „Škrábeme se nahoru. Máme touhu nasbírat ve zbývajících šesti kolech co nejvíc bodů, a když to vyjde na baráž, budeme rádi. Není to ale tak, že do ní musíme za každou cenu," tvrdí West.