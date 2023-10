Zbrojovka padla potřetí v řadě. V pauze bychom potřebovali lázně, trápí Klusáčka rozsáhlá marodka

„Po povedených úvodních deseti minutách, v nichž jsme zahodili velkou šanci, jsme upadli do pasivity. Příbram se dostala do hry a šla do vedení. O přestávce jsme se snažili v kabině mužstvo vyburcovat. I díky změnám v rozestavení jsme ožili. Jenže už třetí poločas v řadě jsme neskórovali. Trápíme se v koncovce,“ posteskl si zklamaný kouč Zbrojovky Luděk Klusáček.

Platí to i pro kanonýra Jakuba Řezníčka, který zahodil tři velké šance. V té poslední, kdy už Zbrojovka hrála v deseti bez vyloučeného Koželuha, trefil tyč. „Bylo vidět, že to Kubu hodně vzalo. Vždyť patří k lídrům týmu. Prožil si teď složitější období, protože také on měl zdravotní problémy. Nadcházející reprezentační pauza mu pomůže,“ věří trenér.

Proti Příbrami Klusáček postrádal marody Šurala, Nového, Texla, Pachlopníka či Štěrbu i potrestané Jambora, který by kvůli zranění stejně nemohl nastoupit, Potočného a Kronuse. „Někteří další kluci šli do zápasu po pár trénincích. Ale i v takhle zdevastovaném stavu jsme mohli utkání zvládnout,“ mínil.

⏱️ 90' 0:1



Zápas končí. Ve druhé půli jsme byli několikrát blízko gólu, branka hostujícího týmu ale zůstala zakletá a v největší šanci trefil Řezníček tyč...#BRNPRI pic.twitter.com/mHLYehyTIx — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) October 6, 2023

Brněnští diváci, jichž se sešlo v hledišti přes dva a půl tisíce, dali během zápasu i po něm najevo značnou nespokojenost s výkonem svého mužstva. S Příbramí to už byla pro Zbrojovku třetí domácí porážka v tomto druholigovém ročníku.

„Já jejich zklamání rozumím. My zapracováváme do týmu talentované odchovance, což by měl být značný vklad do budoucna. Kupříkladu obránce Hamzu, který odehrál nepříliš povedený první poločas, avšak ve druhém si vedl velmi dobře. Nevyrovnanost výkonů není u mladých fotbalistů nic výjimečného. Avšak chápu fanoušky, že chtějí dobré výsledky tady a teď. Už když jsem podepisoval v létě v Brně smlouvu, věděl jsem, že budu pod velkým tlakem,“ přemítal Klusáček.