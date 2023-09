Do Saúdské Arábie odešel i belgický fotbalista Carrasco z Atlética Madrid

Do lukrativní fotbalové ligy v Saúdské Arábii zamířil i belgický reprezentant Yannick Carrasco. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2018 přestoupil z Atlética Madrid do al-Šabábu, který o tom informoval na sociální síti X, dříve twitteru. Podle médií rijádský celek za třicetiletého hráče zaplatil 15 milionů eur (361 milionů korun). Carrasco opustil Atlético po třech a půl letech. Do madridského klubu se vrátil v roce 2020 po dvouletém působení v čínské lize. Předtím za španělský klub nastupoval od roku 2015. S Atléticem vyhrál španělskou ligu, Evropskou ligu a byl ve finále Ligy mistrů. Za belgickou reprezentaci odehrál 66 zápasů a dal devět gólů.

Reklama