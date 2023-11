Vyřazení českých obránců Vladimíra Coufala a Jakuba Brabce a útočníka Jana Kuchty nebere soupeř jako výhodu. „Tahle otázka není o fotbalu. Je to jejich věc, jak se s tím vyrovnají. Mají dost schopných hráčů, kteří je nahradí,“ nepochyboval trenér Moldavanů Serghei Clescenco.

Jak by reagoval on, kdyby mu tři hráči z kádru vyrazili dva dny před klíčovým zápasem na diskotéku? „Vlastně ani nevím, jak přesně bych se zachoval. Ale moje reakce by byla určitě negativní. Záleží na každém gestu, na každé myšlence, úplně na všem. Celá tahle situace je výjimečná, ale nikoliv v dobrém slova smyslu. Věřím, že naši hráči si vážnost situaci uvědomují a budou případně oslavovat až pak,“ ujistil jednapadesátiletý stratég.

Hříšnici Coufal, Brabec a Kuchta se omluvili týmu. Udělali chybu, mrzí nás to všechny, reaguje kapitán Tomáš SoučekVideo : FAČR

Moldavsko se také svým způsobem ocitlo ve výjimečné situaci. Pokud v Olomouci český tým porazí, poskočí ve skupině na druhé místo za Albánii, a tím pádem pronikne na evropský šampionát do Německa. „Na začátku jsme nepřemýšleli o tom, co bude na konci. Soustředíme se na každé další utkání,“ pověděl Clescenco, jenž nedokáže odhadnout, co by se v případě výhry v zemi dělo. „Bylo by to asi velké. Šlo by o historický moment, o první postup,“ přemítal.