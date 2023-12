Čeští fotbaloví reprezentanti jsou s losem ME celkem spokojeníVideo : FAČR

„Pamatuji si, že pak jsme dokázali Řeky porazit. I semifinále bylo na výhru, jen se nám nedařilo dát gól. Těsně před přestávkou prodloužení jsme inkasovali Stříbrný gól. Platil na jediném šampionátu v historii, takže jsme si to trochu vyžrali,“ vzpomíná Pavel Mareš.

„Ale pozor, nemyslím si, že by jakýkoliv tým, který postoupí na EURO, měl být outsiderem. Před dvaceti lety by nás nenapadlo, že prohrajeme s Albánií. A teď je to velmi nepříjemný soupeř,“ zdůrazňuje Mareš.