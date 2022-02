Bývalý sparťan má jasno: Sedmdesát ku třiceti na postup Partizanu!

Poslední čtyři sezony vyhrávala tituly v Srbsku jednoznačně Crvena Zvezda, s příchodem trenéra Stanojeviče šel ale Partizan neskutečně nahoru. Vidím to na postup sedmdesát ku třiceti pro Partizan.

Spoléhá na pevnou defenzívu, vyráží do smrtících brejků. Disponuje rychlými hráči na krajích, vpředu je skvělý útočník Gomes, který dal v této sezoně už devatenáct gólů. Skvělým tahem bylo angažování hráčů, které před časem prodal klub za velké peníze do top evropských klubů. Vrátili se například Markovič, který byl v Liverpoolu, a Jojič, který působil v Dortmundu. Mužstvo je dobře poskládané. A myslím, že velkou roli sehraje i bouřlivé prostředí v Bělehradě. Na odvetu bude vyprodáno.

Šrumec? Peklo! Na stadionu bude třicet tisíc chuligánů. Pochopitelně ještě větší peklo je při derby s Crvenou Zvezdou. To je spíš už válka, nic pro rodiče s dětmi. Sparta na něco takového není zvyklá. Myslím, že to bude mít v Bělehradě hodně těžké.

Nevím, co přesně se tam dělo, že mezi nimi panovala nevraživost. Tím, že Partizan vede srbskou ligu, má náskok na Crvenou Zvezdu a jde za titulem, spor fanoušků se uklidnil. Všichni táhnou za jeden provaz.

Problémem srbských klubů je zázemí. Kromě Partizanu, Crvene Zvezdy a Vojvodiny, ostatní kluby ho nemají na vysoké úrovni. Starší stadiony i tréninková centra, nekvalitní hřiště. To v Česku není. Nedávno hrál Partizan v Niši, trávník byl mizerný. Velký rozdíl vidím v náročnosti tréninků, v Česku se trénuje víc. Srbské týmy sázejí spíš na technický fotbal, není to tolik o soubojích, jako v české lize.

Vzpomínám na Spartu rád, cením si toho, že jsem se dostal do tak velkého klubu. Trochu mě mrzí, že tam nebyl český trenér, který by mě znal. Troufnu si říct, že by se moje angažmá ve Spartě vyvíjelo jinak. Bohužel klub se tehdy rozhodl pro experiment se zahraničními trenéry a hráči. Přišli za úplně jiné peníze, měli přednost. Mrzí mě, že mi trenér Stramaccioni nedal větší prostor se ukázat.