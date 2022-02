Slavia se do play off dostala z druhého místě v základní skupině, lepší byl pouze nizozemský Feyenoord. Sešívané čeká dvojzápas s tureckým Fenerbahce, jehož dres obléká i reprezentant Filip Novák. Pražané se na horkou půdu istanbulského klubu naladili víkendovou výhrou na Slovácku a vrátili se do čela Fortuna ligy, Fenerbahce se naopak doma nedaří. Krčí se až na šestém místě turecké ligy, v základní skupině Evropské ligy navíc vyhrálo jediný zápas.