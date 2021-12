Čelili Stasi, po pádu Berlínské zdi za Union krváceli! Fanoušci soupeře Slavie jsou výjimeční

Dva a půl tisíce z nich v roce 2009 odpracovaly na přestavbě legendárního stadionu An der alten Försterei 140 tisíc hodin. Klub by si ji jinak nemohl dovolit. V době, kdy se v Německu rozjely finanční pobídky za darování krve, fanoušci vyhlásili akci Bleed for Union (Krvácejme za Union). Veškeré finanční prostředky získané z dárcovství věnovali klubu.

Jenže taková rozhodnutí nesou finanční ztráty, promarňují se tím sponzorské příležitosti. Zvláště teď, když Union válí v bundeslize. Na to má Arbeit jasnou odpověď: „Samozřejmě, že nám tím utíkají peníze. Ale to jsme my. My tyhle věci prostě neděláme."