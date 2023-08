Fakt dvě? divil se produktivní Šulc. Dohání fyzičku, za šanci v Plzni je rád

„Tak děkuji," odvětil s úsměvem k zástupci UEFA, který asistenci na Buchův gól navždy zapsal do systému. O poločase se šlo tedy do kabin za stavu 2:0 pro Plzeň a obě branky nesly podpis talentovaného fotbalisty. „Hrálo se mi dobře, celý týmový výkon byl kvalitní a jsem rád za vysokou výhru. Mohlo to být víc, ale buďme pokorní. Výsledek bereme," konstatuje Šulc.