FOTBAL ONLINE: Poslední překážka pro Slavii, v cestě je Čenstochová. Do boje se chystá i Slovácko

V polském týmu dělá kapitána český obránce Tomáš Petrášek, kvůli zranění ale do dvojzápasu nezasáhne. Favoritem na postup je Slavia, ta se ale má před soupeřem na pozoru. Čenstochová si v předchozích kolech poradila s Astanou a Trnavou, vyhrála všechny čtyři zápasy a navíc v nich neinkasovala.

Slovácko přešlo do play off Konferenční ligy po vyřazení z Evropské ligy a v duelech proti švédskému vicemistrovi před ním stojí úkol, který si klub na začátku sezony vytyčil - poprvé v historii se probojovat do skupiny. Vloni svěřenci trenéra Martina Svědíka ve 2. předkole Konferenční ligy vypadli po penaltách s Lokomotivem Plovdiv.