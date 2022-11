Slavia před týdnem v předposledním utkání vyhrála na hřišti Ballkani 1:0 a bodově dotáhla Kluž. Tabulku vede s tříbodovým náskokem Sivasspor, který si již zajistil postup a v Edenu mu půjde už jen o první místo. Pokud by český vicemistr vítěze Tureckého poháru porazil a Kluž by vyhrála nad Ballkani, měly by tři týmy shodně 10 bodů a Pražané by v minitabulce byli nejhorší.