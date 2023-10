Kometa Hranáč zapadl do Plzně jako díl puzzle! Tvrdá práce se vyplácí, těší mladého stopera

Podzim 2021 strávil v Liptovském Mikuláši, jaro 2022 odehrál v Pardubicích. A protože letní pokus o návrat do Viktorie nevyšel, vrátil se do Pardubic, kde působil celou uplynulou sezonu. S hostem ze Slavie Tomášem Vlčkem vytvořili vynikající stoperskou dvojici, oba významně přispěli k záchraně.

Pohodu a formu z Pardubic si Hranáč, který odehrál červnové mistrovství Evropy hráčů do 21 let, přenesl do Plzně. Trenér Miroslav Koubek mu po krkolomném startu týmu do sezony dal šanci, kterou 23letý borec stoprocentně využil. Od duelu s Hradem Králové na konci července neslezl z trávníku.