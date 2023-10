Pod střechou jsem fotbal ještě nikdy nehrál, říká Koubek před duelem v Astaně

S kazašským fotbalem se viktoriáni setkali v srpnu, v play off Konferenční ligy jste vyřadili Tobol Kostanaj. Astana je ale prý silnější protivník. „Určitě má lepší mužstvo než Tobol. Má dobře organizovanou hru, prezentuje se týmovým pojetím, ale jsou tam i dobré individuality. Čeká nás hodně náročné utkání,“ podotkl Koubek.

To sedí. Astana se předtím střetla v Evropské lize se Slavií a s Jabloncem, ani v jednom ze čtyř zápasů neprohrála. „Jak říkám. Nebylo to lehké s Tobolem, nebude ani s Astanou. Ale chceme uspět, hrát na vítězství,“ uvedl 72letý kouč. Duel se bude hrát na umělé trávě v Astaně Aréně, která má zatahovací střechu. Může být nezvyklý povrch pro jeho mužstvo nevýhodou?

„Pod střechou jsem fotbal ještě nikdy nehrál, bude to zajímavé. Věřím, že přijde hodně diváků a bude skvělá atmosféra. A umělka? Nemůžete podle povrchu udělat sestavu, nikdo z nás není specialista u umělku. Ale žádný strach z ní nemáme, není to pro nás téma. Bereme to jako fakt, i když domácí na ní mají určitě lepší návyky,“ prohlásil trenér Koubek.