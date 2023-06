Křetínský prolomí tabu. Tohle ještě nikdy neudělal

"Miluji barvy a dres," řekl s úsměvem. Ale není to podle něj jen o tom. Ke Kladivářům - tak jako ke Spartě - též cítí pouto. V 90. letech v týmu působil bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško a později další čeští fotbalisté Tomáš Řepka a Radoslav Kováč. Oba hráli i za Spartu. "Pokud investujete do klubu, musíte k němu mít citový vztah. Pokud to nemáte, nikdy to nebude fungovat." poznamenal Křetínský.