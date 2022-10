Levý o tažení Slovácka: Žádné překvapení. Šanci má, Kolín není ve formě. Směřuje Svědík do většího klubu?

Čekal jste po losu, že tým z Uherského Hradiště bude stále reálně bojovat o postup ze skupiny?

Všichni Slovácko brali jako absolutního outsidera, ale já to tak neviděl. Má velice zkušené mužstvo a nepřekvapuje mě, že hrají mezi silnými soupeři dobrou roli.

⚫️⚪️ Partizan unbeaten and top of their group 🔝@FKPartizanBG | #UECL pic.twitter.com/69j0Ck5iML — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 19, 2022

Zápasy Slovácka jsou velmi atraktivní. Jak hodnotíte herní projev?

Nebyl jediný zápas, kde by vyloženě propadli nebo zklamali. Samozřejmě trestuhodně ztratili vyhraný duel s Partizanem. Tyto dva body jim mohou nakonec chybět. V Nice vyhráli, i když popravdě řečeno, po první půli tam mělo být rozhodnuto. Z nejslabšího poločasu se však dokázali oklepat a zápas otočili, hodně přispěl gólman Nguyen, který vychytal mnoho šancí.

Před posledními dvěma zápasy je situace otevřená.

Ano, stále mohou postoupit všichni. Aby si Slovácko uchovalo naději, potřebuje ve čtvrtek porazit Kolín nad Rýnem. V domácím prostředí je toho schopné, dokázalo dostat pod tlak Partizan i Nice, i když získalo nakonec jen jeden bod. Šťastné vítězství ve Francii jim však dalo novou šanci.

V Uherském Hradišti jste dvakrát působil jako trenér, poté také v managmentu klubu. Je některý hráč, který vás letos na podzim překvapuje?

Pro mě je velkým potěšením, jak se prezentuje Milan Petržela. Trénoval jsem ho na Slovácku už v sezoně 2005/2006, kdy tam byl jako hodně mladý kluk. Jsem rád, že mu drží zdraví a zřejmě překoná rekord v počtu ligových zápasů. Měl jsem ho i v Plzni. Mám radost, kam to dotáhnul. I ve vyšším věku neztratil nic na své výkonnosti.

Ani na rychlosti.

Přesně tak. Při jeho věku a způsobu hry je to strašně důležité. Pokud se mu budou vyhýbat zranění, na našich trávnících ho ještě nějakou dobu uvidíme. Přeji mu to.

Díky zjištění @roman_jasek došlo k úpravě počtu odehraných ligových zápasů Jaroslava Šilhavého na 464 utkání. Milan Petržela tuto metu o víkendu vyrovnal a v příštím kole se tak může stát absolutním ligovým rekordmanem. https://t.co/hABzzYd3Hx — CSFOTBAL (@fotbal_cs) October 25, 2022

Zmínil jste rekord v počtu ligových startů, Petržela jich má momentálně 464, stejně jako Jaroslav Šilhavý. Padne meta 500 zápasů?

O tom jsem přesvědčený. Jak říkám, záleží na zdraví. Ale co se týče výkonnosti a přístupu k utkáním, není tento milník nereálný.

Řekl byste v roce 2005, že Milan Petržela dosáhne na podobné mety?

Tehdy se to dalo těžko předvídat. Vždyť už to je 17 let (smích). Ale měl kvality, které se v současné době cení – rychlost, dobrou práci s míčem, souboje jeden na jednoho. Zlepšil se i v práci do defenzivy, pro Slovácko je to jeden z klíčových mužů.

V sezoně 2017/2018 už jste měl pod sebou více svěřenců ze současného kádru. Kdo nejvíce naplnil očekávání?

Jednoznačně velké předpoklady měl Marek Havlík. Dokáže hrát na více pozicích, má výbornou levou nohu, je kreativní a zlepšil i obranu. Teď hlavně stabilizoval své výkony, potenciál už tam rozhodně byl. S nasbíranými zkušenosti to jen potvrzuje. Je ale potřeba říct, že Slovácko přehodnotilo strategii, která tam byla za mého působení. Chtěli, aby nastupovali odchovanci a hráči z regionu, aby dostávali šanci mladí. Filozofii je aktuálně radikálně otočená, vsadili na zkušené fotbalisty, kteří mají něco za sebou. Přináší jim to úspěch.

Jak říkáte, Slovácko zažívá výjimečné období. Zařazení odchovanců je ale důležité. Jak změnu s odstupem času vnímáte?

Jen s mladými hráči se liga hrát nedá. Je dobré, když dostávají příležitost, ale vždy by měla rozhodovat výkonnost. Je jedno, jestli je fotbalista ze zahraničí, z regionu, mladý nebo starý. Za každou cenu se snažit hrát s odchovanci vás dříve či později dožene a dostane do problémů. To se také někdy ukázalo. Překvapilo mě, že změna byla rychlá a radikální. Slovácko má nejstarší kádr v lize. S tím souvisí, že mužstvo je finančně nákladně. Sázka na kvalitu se ale zatím jednoznačně vyplácí. Jen je otázka, co se stane v budoucnu.

Jak to myslíte?

Třicátníků je v kádru hodně a nevíme, jak rychle po sobě budou odcházet. Kdyby jich mělo skončit více najednou, může to přinést problémy.

🔥 Drop of the shoulder and 𝗕𝗢𝗢𝗠! ⚽️ Michal Tomič 👏#UECL | @1_FCS pic.twitter.com/LVXybvafMe — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 25, 2022

Může to být jeden z důvodů, proč Slovácko na rozdíl od Konferenční ligy tápe v domácí soutěži?

Většina našich mužstev, když hrají dvě soutěže, má v jedné z nich problémy. I když u Slovácka mě to trochu překvapuje. Mají kvalitní a hlavně široký mančaft, přišlo několik posil. Čekal jsem, že dvojitou zátěž zvládnou lépe. Poztráceli zbytečné body. Poslední zápas s Teplicemi, který dokázali otočil, ale ukázal, že se postupně budou propracovávat zpět nahoru.

Dominantní personou úspěchů je kouč Martin Svědík. Roste s výsledky i on?

O jeho kvalitní práci svědčí, že dostal Slovácko do těchto pozic a působí v klubu už nějakou dobu. Je pravda, že ještě před svým odchodem jsem ho doporučil, sledoval jsem ho na předchozích štacích. Má kariéru velmi dobře nastartovanou a bude to muset potvrdit i ve větším klubu, než je provinční Slovácko. Tam není tlak enormní jako v jiných větších týmech u nás nebo v zahraničí.

Přišla už doba, kdy Martin Svědík přerostl Slovácko a měl by zkusit angažmá právě ve větším klubu?

V první řadě je to prioritní rozhodnutí Martina Svědíka, co bude on chtít. Těžko mu můžu radit, verdikt je pouze na něm.

Jak už bylo zmíněno, do Uherského Hradiště míří ve čtvrtek bundesligový Kolín nad Rýnem. Jak čtete jeho aktuální formu?

V této sezoně není tak stabilní a úspěšný jako loni. Zopakovat poslední ročník pro něj nebude jednoduché. I když Slovácko doma porazil (4:2), o své síle mě jednoznačně nepřesvědčil. Velkým varováním je poslední ligový výbuch, kdy prohráli 0:5 v Mohuči.

V úvodním duelu nastoupili bez největších opor. Čekáte, že tentokrát nic nepodcení?

Pro Kolín je, stejně jako pro Nice, priorita domácí soutěž. Neříkám, že Konferenční ligu podceňují, ale není pro ně na prvním místě. Určitě nepřijedou prohrát, ale Slovácko má velkou šanci, aby zápas zvládlo a zabojovalo o postup do jarní fáze.

Platí, že máte stále v Kolíně byt?

Ano, to souhlasí. Z dob, kdy moje dcera studovala hotelovku a já vysokou školu turistického managementu. To je už hodně let zpátky. Ale byt si stále pronajímám.

Vztah máte k oběma městům, budete ale fandit Slovácku?