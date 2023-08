Ministři víza pro fotbalisty Tobolu zdůvodňují stejným postupem v zahraničí

Vláda v úterý jednoznačně souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského celku, který tak bude moci v Plzni nastoupit i s hráči z Ruska a Běloruska. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich původně s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na instagramu řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu vůbec nenastoupila.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území. Podle výkladu Národní sportovní agentury platí nařízení jen pro reprezentanty svých zemí.

Bartoš zdůraznil, že Tobol v předchozích předkolech startoval ve Švýcarsku a Irsku. „Sankce jsou postaveny tak, abychom měli nějaký nástroj vůči Rusku, které vede agresivní válku. Neměly by poškozovat ČR,“ uvedl. V rámci evropských fotbalových zápasů Rusové a Bělorusové nereprezentují své země. „Jak postupovat do budoucna, to je otázka na ministra zahraničních věcí,“ odkázal na dalšího pirátského ministra Jana Lipavského.