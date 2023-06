Můžeme být pyšní, chválí Fousek organizaci finále Konferenční ligy. Naznačil další velkou akci

Fanoušci West Hamu slavili v centru Prahy dlouho do nociVideo : Pavel Jaňurek, Sport.cz

"Do finále postoupily věhlasné kluby s velmi sledovanými fotbalovými hvězdami. Utkání přineslo českému fotbalu a Praze obrovskou prestiž, propagaci. Fanoušci navíc v Praze utratili hodně peněz. I tyto ekonomické a mimoekonomické efekty k takové akci náleží," podotkl Fousek.

"Hodnocení UEFA se týkalo i bezpečnosti. To, co se v centru odehrálo, byly vzhledem k počtu fanoušků drobnosti, byť takové srážky fanoušků samozřejmě nechci omlouvat. UEFA vysoce ocenila práci policie. I díky ní byl na stadionu i v jeho okolí klid. Z drtivé většiny to platilo i pro centrum Prahy," uvedl předseda FAČR.