Nečekané zdržení, fanouška v Kluži odvezla sanitka. Nepříjemná pauza, shodli se slávisté

Na tribunách to opatrně šumělo a nakonec se ozval dlouhý potlesk od fanoušků i hráčů. Pacienta po necelé čtvrthodině ošetřování odnesli do sanitky za postranní čarou a sudí Godinho v 41. minutě restartoval zápas. První poločas se dohrál s šestnáctiminutovým nastavením.

A ještě pohled obránce Davida Juráska: „Myslím, že to bylo určitě ve prospěch týmu soupeře. My jsme zrovna měli tlak a měli jsme soupeře zamčeného ve vápně. Kluži se to hodilo, ale i potom jsme se dostali do dost dobrého tlaku, abychom dali gól. Je to velká škoda."