Největší nebezpečí pro Slavii? Postup se jeví jako jasná věc

Posledním českým zástupcem v evropských pohárech zůstala pražská Slavia. V cestě do čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy jí stojí aktuálně osmý tým rakouské Bundesligy LASK Linec, který se díky podzimnímu vítězství ve skupině A vyhnul prvnímu kolu play off. Vršovický celek vstupuje do zápasu v herní pohodě a se zvládnutým derby v zádech. I z tohoto důvodu je Slavia v úvodním domácím duelu v kurzu 1,76:1 jasným favoritem na vítězství. Výhru Lince ocenili bookmakeři kurzem 4,96:1, na remízu se sází v poměru 3,73:1.

Jak daleko můžeme v Evropě dojít? Této otázky se bojím, přiznává Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz, SK Slavia Praha

Článek Slavia si přála jako dalšího soupeře v poháru jednoho z favoritů - AS Řím, ale los rozhodl úplně opačně. Sešívaným přihrál na papíře velmi přijatelného protivníka, rakouský LASK Linec. Soupeři se nedaří v rakouské lize, z rakouského fotbalu nejde taková hrůza. Postup se jeví jako jasná věc. „V tom ale vidím největší nebezpečí pro Slavii. Třeba z Fenerbahce měli všichni respekt. Velký klub se zajímavými jmény. Ale někdy je víc než technická vyspělost, touha uspět. A tu rakouský klub rozhodně má. Navíc vyhrál svoji pohárovou skupinu," varuje před podceněním soupeře Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Také on se svými kolegy Slavii favorizuje. Jsou ale zdrženlivější. Kurzy na postup jsou 1,55:1 pro Slavii - 2,52 na Linec. „Jak jsme se kurzově trefili, samozřejmě hodně napoví první zápas v Edenu. Tak optimističtí jako sázkaři ale nejsme. Na zápas je zatím registrováno 99 % sázek na výhru Slavie, 1 % na remízu a na výhru Lince čistá nula (bez zaokrouhlení je to asi 0,1 %, jde opravdu jen o pár tiketů)," říká Urbanec. Sázkaři pak o postupu Slavie nepochybují z celých 95 %. „Po šesti výhrách v řadě se Slavia chystá na rakouský LASK, jehož forma není zrovna oslnivá. O víkendu tým, za který hraje i český obránce Filip Twardzik, podlehl Wolfsbergu 0:1 a skupina o titul rakouského mistra se mu uzavřela," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny. „Sešívaní jsou v úplně jiném rozpoložení a triumf nad Spartou jim vlil další porci sebevědomí do žil. Výborně se na levém beku jeví mladý Jurásek a zkoušku ohněm zvládl také uzdravený Hovorka, který na stoperu nahradil zraněného Kačarabu. Linec nedisponuje takovou ofenzivní silou, aby obranu Slavie překonal, svěřenci Jindřicha Trpišovského tak zápas ovládnou, aniž by inkasovali," míní Hanák. Nejlepším střelcem Slavie v letošní sezoně domácí ligy je s jedenácti góly Ondřej Lingr, který hlavičkou rozhodl derby proti Spartě. Na jeho trefu v zápase s Lincem je vypsán kurz 3:1. Velkou šanci skórovat mají podle bookmakerů i Ivan Schranz (2,7:1) s Yirou Sorem (2,8:1), který v Edenu vsítil dva góly proti Fenerbahce. „Los byl pro sešívané příznivý a lepšího soupeře si nemohli přát. Pražané jsou daleko ostřílenějším evropským týmem. Linci se v Bundeslize vůbec nevede. Ve dvanáctičlenné tabulce je až osmý se ztrátou 27 bodů na vedoucí Salcburk. Postup přes slabší Maccabi, Alaškert a HJK Helsinki byl pro něj v Konferenční lize téměř povinností. Kvalita týmu, forma, ale také podpora fanoušků na domácím hřišti zajistí podle sázkových expertů Slavii výhru," přidává se Markéta Světlíková, mluvčí Chance. „Proti ofenzivní hře Slavie by neměl mít LASK žádnou šanci. Pokud bude hrát tým Jindřicha Trpišovského se stejným nasazením jako proti Fenerbahce, čeká jej jasné a patrně i výraznější vítězství. Podle sázkařů má Slavia na to, vyhrát doma minimálně o jednu branku, na což se také často sází s kurzem 2,37:1," dodává Světlíková. Konferenční liga I před Lincem se Trpišovský trochu orosil. Z dotazu, kam až chce se Slavií letos dojít

