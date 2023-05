Při finále fotbalové Konferenční ligy budou v Praze dvě fanouškovské zóny

Kapacita stadionu na finále byla z 19.370 míst snížena na 18 tisíc. Oba kluby pro své fanoušky dostaly přes pět tisícovek vstupenek. Do volného prodeje šly necelé tři tisíce lístků, o jejich držitelích rozhodl los. Zbytek z kapacity využije pro své potřeby pořadatel UEFA.

Do Prahy se chystají i příznivci, kteří nebudou mít vstupenky. Z velké části pro ně budou připraveny dvě fanouškové zóny. Kolik příznivců z Anglie a Itálie do české metropole dorazí, zatím FAČR nechtěla odhadovat.

"Vize je taková, aby se ve fanzónách shromáždili fanoušci bez vstupenek a mohli se tam zabavit. Zároveň to bude sloužit i jako shromaždiště pro fanoušky, kteří vstupenky mají. Fanzóny budou dvě - fanoušci West Hamu budou na Letenské pláni a fanoušci Fiorentiny na Výstavišti. Lokality byly vybrány záměrně, obě mají dobrou dopravní obslužnost," uvedl projektový manažer FAČR Michal Zajac, který má na starosti organizaci finále.

"V dosahu Letenské pláně je metro Hradčanská, Výstaviště je také dobře dostupné. Blízko je metro Nádraží Holešovice a také vlakové nádraží. Máme připravené speciální vlaky, které fanoušky se vstupenkou dovezou až před stadion do stanice Praha-Eden," dodal. Všichni fanoušci se vstupenkou budou mít v den zápasu hromadnou dopravu zdarma.

Ve finále druhého ročníku Konferenční ligy se mohou představit tři čeští hráči. Barvy West Hamu hájí reprezentační kapitán Tomáš Souček a obránce Vladimír Coufal, za Fiorentinu nastupuje záložník Antonín Barák. "Jde o největší akci letošního roku z pohledu českého fotbalu. Akce je propagací Česka, hlavního města Prahy. Že se do finále probojovali čeští fotbalisté, to je šlehačka na dortu a velké lákadlo," řekl předseda FAČR Petr Fousek.

"Byl bych rád, kdybychom se zhostili pořadatelství tak, aby UEFA byla spokojená a otevřelo nám to dveře k získávání dalších akcí. Doufám, že tohle není naše poslední akce," dodal Fousek. FAČR v roce 2013 hostila v Edenu evropský Superpohár, poté se v Česku konalo i mistrovství Evropy do 21 let.