Provod by si na penaltu věřil. Popsal, jak po zranění regeneruje

V Turecku mohl výrazně vylepšit nevýrazný dojem, který tam sešívaní zanechali. V nastaveném čase ale pokutový kop neproměnil, Slavia se Sivassporem remizovala 1:1. „Hodil jsem to za hlavu pár hodin po zápase. Je to tak, jak to je. Omluvil jsem se spoluhráčům. Všichni se za mě postavili a pomohli mi to překonat," vylíčil Provod.

„Haló, které po zápase nastalo, bylo hodně kvůli mně. Kdybychom tam 2:1 vyhráli, tak i když jsme nepodali dobrý výkon, nikdo by se nad tím tak nepozastavoval. Takhle se to hodně rozebralo, hodně se o tom psalo. Zápas v Turecku pro nás byl zrcadlem, že se venku musíme soustředit a snažit se hrát stejně jako doma," podotkl pětadvacetiletý záložník.

Sešívaní ve čtvrtek přivítají neznámého kosovského mistra Ballkani. „Očekávám, že to nebude jednoduché. Co jsme viděli, snaží se hrát fotbalově, zakládat akce odzadu. Uvidíme, jestli tak budou hrát i venku. Každopádně hrajeme doma, kde si hodně věříme. Přijde plný stadion, chceme uspět," vyhlásil Provod.

Jaký typ hráče chybí ve Slavii? Odpověď v PřímákuVideo : Sport.cz

Sám pořád podstupuje speciální režim po těžkém zranění kolena, po kterém se vrátil do hry v průběhu jara. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský přiznal, že je pro Provoda obtížné hrát dva zápasy v týdnu. Důležitý záložník popsal svůj stav a program.

„Rozdíl je pořád v tom, že tělo na tu extrémní zátěž nereaguje tak, jak jsem byl zvyklý. Mám po zápasech lehčí bolístky. Je to hodně těžké, byl jsem zvyklý si spíš přidávat, teď musím trochu ubrat a přemýšlet, kdy a jakým stylem trénovat. Jsem strašně rád, že komunikace s trenéry a fyzioterapeuty funguje výborně. Když se necítím úplně stoprocentně, je nesmysl třeba dva dny po zápase chodit do plného tréninku," přiblížil Provod.

Konkrétní příklad? „Třeba to funguje tak, že jdu do sedmdesáti procent tréninku a dva dny po zápase, když je hra, absolvuji s fyzioterapeuty regenerační jednotku v posilovně nebo jdu rovnou na lehátko. Už se to lepší a věřím, že už budu vše schopný absolvovat na sto procent jako ostatní. Věřím, že se brzy vrátím do stavu, kdy budu schopný bez problémů odehrát dva celé zápasy týdně," dodal šikovný středopolař.

V neděli proti Českým Budějovicím odehrál skoro osmdesát minut. Momentálně je ale v dobrém rozpoložení. „Cítím se stoprocentně zdravý. Budu připravený. Uvidíme, jestli mě trenér postaví," nastínil.