Stav Sora zůstává nejistý. Možností je, že Trpišovský proti Rakówu vytáhne na hrot jiného Nigerijce

Neznámou je zdravotní stav Sora. Hbitý Afričan léčí poraněné tříslo, do Polska na první utkání nejel, společně se záložníkem Lukášem Provodem zůstali v Praze a snažili se dát do kupy na odvetu.

V případě Sora se také nabízí otázka, jak by mu seděl zápas proti urputně a precizně bránícímu soupeři. Na evropském pódiu se sice prosazoval, ale v české lize skoro vůbec ne. „Hráč s tak extrémní rychlostí se hodí vždy. Chudáci obránci, když si to kolem nic hodí. Od začátku ho ale spíš nevidím," konstatoval Holub. Samozřejmě za konstelace, že by byl Sor zdravotně v pořádku.

Potřebuje mít šťastnou ruku. Holub v to věří a predikuje postup Slavie. „V domácím prostředí a podporou diváků by to Slavia mohla zvládnout. Věřím jí. Měli by hrát zkušení hráči jako Masopust," zmínil autor sedmasedmdesáti ligových gólů.