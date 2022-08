Snad bude hořet tráva, věří Trpišovský před odvetou s Rakówem. Na následky vyřazení nechce myslet

Slavia si zvykla, že pravidelně hraje základní skupinu některého z evropských pohárů. Pokud však duel proti polskému Rakówu neotočí, zůstane na podzim bez ní. Je cítit v Edenu tlak? Vnímá štáb kouče Trpišovského, že jde o jedno z nejdůležitějších utkání za jeho éry ve vršovickém klubu?

„Nechci to poměřovat. Už nesčetněkrát jsme byli v podobné situaci, když jsme hráli například proti Petrohradu nebo na Unionu Berlín o postup ze skupiny. V podobné situaci jsme byli v předchozím předkole s Panathinaikosem, kdy jsme také hráli proti velmi kvalitnímu soupeři. S Kluží jsme hráli o postup do Ligy mistrů, máme za sebou utkání o titul, pohárová finále. Tým a lidi tu s tím mají zkušenosti. Uvědomujeme si, co je v sázce," pravil Trpišovský.

Jde o peníze, o to, aby Slavia mohla smysluplně vytížit hráče a nemusela kádr výrazně redukovat, o koeficient. Možnými následky se nikdo v klubu nestraší.

„Nechci takhle přemýšlet. Chci postoupit. Chci přemýšlet, že ze sebe dostaneme to nejlepší, že tu bude hořet tráva. Chceme strhnout diváky. Věřím, že to zvládneme, pak tuhle otázku nebudeme muset řešit," reagoval slávistický stratég na dotaz, zda by případný neúspěch přinesl tvrdý řez kádrem.

Slávistický kapitán Tomáš Holeš přiznal, že je nervózní. „Ale to bývám před každým zápasem. Ve Slavii jste pod tlakem v každém utkání. Před výkopem vše opadne, věřím, že to zvládneme," prohlásil defenzivní univerzál.

Sestřih zápasu Raków - SlaviaVideo : O2 TV Sport

„Je to pro nás nejdůležitější zápas téhle sezony. Ale už jsme tu hráli Ligu mistrů nebo pohárová čtvrtfinále, úplně největší utkání to zřejmě není. Ovšem kdybychom nepostoupili, nebylo by to dobré pro nikoho. Přišli bychom o krásné evropské zápasy, o zkušenosti, které tam nabíráme. Zápasy v Evropě jsou speciální. Nikdo z nás o ně nechce přijít, pro postup uděláme všechno," burcoval Holeš.

Slavia bude potřebovat obrat, jaký se jí naposledy povedl před šesti lety proti Levadii Tallinn ještě před nástupem Trpišovského. Sešívaní tehdy proti estonskému celku zvrátili porážku 1:3 z prvního duelu a doma vyhráli 2:0. Tehdy měly góly na hřišti soupeře ještě větší váhu, proto se neprodlužovalo.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Moses Usor ze Slavie a Patryk Kun z Čenstochové.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Červenobílí vědí, že potřebují vystřihnout daleko svižnější a kvalitnější představení, než jakým byl bezkrevný výkon před týdnem v Čenstochové. „Musíme ukázat svou mentalitu," načrtl hlavní předpoklad šéf slávistické lavičky.

Soupeře chce rozhýbat. „Potřebujeme zvýšit tempo a intenzitu hry, v Polsku se hrál jeden poločas dvacet sedm minut a druhý pětadvacet minut. Potřebujeme, aby si víc hrálo. To dosáhneme naší aktivitou, přesností, nabídkou a také prostředím," vypočetl Trpišovský.

Český vicemistr se hodlá opřít o podporu nabitého Edenu, doma zápasy zvládá. Prodáno je už více než sedmnáct tisíc vstupenek. I fanoušci cítí, že jde o hodně. „Věříme, ž nás podpoří," přikývl kouč.