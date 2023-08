Raději bych trénoval Plzeň, překvapil kouč Gziry. Viktoria jako odměna? Ne, cílem je postup

Velmi otevřeně mluvil před utkáním s Plzní trenér maltského celku Gzira Darren Abdilla. Se svým týmem přicestoval do Česka sice v pozici outsidera, ale s vidinou dobrého výsledku do odvety a přepsání klubové historie v podobě postupu do 4. předkola Konferenční ligy. Překvapil také výrokem, že místo Gziry by momentálně raději koučoval Západočechy.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Trenér Gziry Darren Abdilla na tiskové konferenci před utkáním 3. předkola Konferenční ligy v Plzni.

Článek Nečekaně bez tiskového mluvčího nastoupili před hrstku novinářů právě Abdilla a kapitán Zachary Scerri. Solidní plynulou angličtinou pak hlavně trenér popsal, co se o čtvrtečním soupeři dozvěděl. „Viděli jsme pět zápasů Plzně, tři v lize a dva v Evropě. Tým je velmi agresivní, takticky disciplinovaný. Chybí jim někteří hráči, ale pořád jsou dobří. V minulém kole se s kosovskou Dritou docela trápili, mohli doma vyhrát klidně 6:1, ale nakonec měli dost problémů postoupit," popsal celkem trefně Abdilla. Konferenční liga Zavařit, zatopit a dát rychlý gól. Chorý a spol. mají plán, jak dobýt obranu Malťanů O tom, zda se inspiroval defenzivní a celkem úspěšnou taktikou předchozích soupeřů Plzně, logicky moc hovořit nechtěl. O Viktorii mluvil jako o týmu, který má daleko větší kvalitu než celky, které Gzira vyřadila v 1. a 2. předkole Konferenční ligy. Řeč je o severoirském mančaftu Glentoran a lucemburském mužstvu Dudelange. Plzeň jako favorit v zápasu s Gzirou, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Plzeň je na vyšším levelu než naši přechozí protivníci, přesto je našim cílem takový výsledek, který nám bude slibovat naději do odvety," pravil jasně Abdilla. Zajímavá odpověď padla po dotazu, zda vidí jako výhodu, že je Gzira považována za outsidera. „Těžko říct. Byl bych momentálně raději, kdybych byl trenérem Plzně, objektivně má silnější tým. My jsme ale odhodlaní uspět, dokázali jsme to v minulém kole a budeme se o to samé snažit i teď," prohlásil trenér sice možná s nadsázkou, ale rázným hlasem a kamennou tváří. Konferenční liga Koubek před Gzirou: Plzeň musí znovu najít vítěznou mentalitu Gzira není na evropské scéně úplný nováček. Předkol Evropské a následně Konferenční ligy se účastní pravidelně až na jednu výjimku od sezony 2018/2019. Nejdále byla minulý rok, kdy rovněž ve 3. předkole stejně soutěže vypadla s rakouským Wolfsbergerem (0:4, 0:0). „Utkání s Plzní rozhodně nejsou žádnou odměnou. Minulý rok jsme byli ve třetím předkole a rádi bychom psali klubovou historii tím, že se dostaneme do čtvrtého. Takže žádná odměna, chceme postoupit," dodal rázně Abdilla. „Jsme odhodlaní, zápas je naprosto otevřený," přitakal kapitán Scerri. Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Kapitán maltského celku Gzira Zachary Scerri na tiskové konferenci před utkáním 3. předkola Konferenční ligy v Plzni. První část dvojzápasu startuje ve Štruncových sadech ve čtvrtek v 19:00, duel vysílá v přímém přenosu stanice O2 TV. ZÁPASY PLZNĚ A SLAVIE NA OBRAZOVCE O2 TV Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odvysílají oba čtvrteční duely českých zástupců v přímých přenosech. Studio moderátora Davida Sobiška a expertů Jakuba Podaného s Markem Suchým startuje od 18:15 hodin. Přímo z Edenu bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová, z Plzně se pak bude hlásit Tereza Kubíčková. Zápasem Slavia-SK Dnipro-1 provede komentátorské duo ve složení Radek Šilhan a Václav Pilný, duel Plzeň-Gzira bude komentovat Tomáš Radotínský a David Nyč. Odveta je na programu za týden na Maltě. Přímák Podcenění? Experti se o Plzeň v Konferenční lize nebojí