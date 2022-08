Jako do zdi. Slavia se v ofenzivě trápila, Trpišovský soupeře jako Raków nepamatuje

Červenobílí věděli, že celek kouče Marka Papszuna výtečně brání. Ostatně Raków v předchozích čtyřech zápasech v předkolech Konferenční ligy neinkasoval. Ale že to bude až tak těžké? „Mají perfektní defenzivu, vhodné typy hráčů na svůj způsob hry. Strašně těžko se do nich soupeř dostává. Před zápasem jsem se o tom bavil s Murisem Mešanovičem (bývalý hráč Slavie), který proti nim dvakrát hrál, a měl podobný pocit. Nevybavuji si, jestli byl nějaký tým v Evropě takhle agresivní, důrazný a precizní v defenzivních duelech a měl v nich takovou úspěšnost," přemítal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia si s tím neporadila. Neměla nikoho, kdo by vymyslel překvapivý moment nebo kdo by nějak pomohl utrápenému Ondřeji Lingrovi na hrotu. Nikdo nepředvedl akci, jako domácí šutér Ivi López, který vycvičil Oscara a Petera Olayinku a z hranice vápna perfektní ranou skóroval.

„Nedokázali jsme Raków dotlačit do chyb, které jsme naopak my udělali a do kterých nás oni donutili. López při gólu obešel dva hráče. Tohle potřebujeme udělat my na útočné polovině taky. Je to jediný recept na takovou obranu, tedy prosadit se jeden na jednoho," uvědomoval si Trpišovský.