Ruinami na fotbal. Slavný Maksimir rozhodně krásou neoplývá

Hory čnící při příjezdu za rozlehlým stadionem Maksimir jsou asi to nejhezčí, co člověka na ikonickém stánku Dinama Záhřeb upoutá. Při průchodu do útrob areny pak návštěvník spíše zírá na zastaralou konstrukci a ani samotné tribuny na první pohled neevokují bouřlivou atmosféru, která by při čtvrtečním duelu Konferenční ligy s Plzní měla panovat.

Foto: Jiří Lizec, Sport.cz Stadion Dinama Záhřeb Maksimir krásou rozhodně neoplývá.