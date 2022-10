Sázkoví experti věří hostům z Nice, v Edenu očekávají vítězství Slavie

Čeští pohároví zástupci opět vstupují na scénu. Jak moc jim tentokrát věří nebo nevěří tipující? „Sázky se tváří dost jasně - 99 % tipů jde na Slavii a 96 % na výhru Nice. Ale já osobně bych to neviděl tak jednoznačně. Rumunská Kluž je tradiční pohárový klub, se kterým nemají české kluby vždy jen vítěznou zkušenost. Trenér Petrescu opět posouvá tým do špičky domácí soutěže. Dostávají málo gólů, moc toho za poslední dobu neprohráli. Pro Slavii každopádně další náročná zkouška v roli jasného favorita," přemítá Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Svěřenci trenéra Trpišovského se po třech letech utkají s železničáři, na které mají dobré vzpomínky. Oba týmy totiž svedly souboj o postup do Ligy mistrů v roce 2019, v němž sešívaní předvedli skvělý výkon a díky dvěma výhrám 1:0 postoupili do základní skupiny. Dan Petrescu, který měl pod taktovkou rumunské mužstvo i tehdy, tak nepochybně přijede do Edenu s touhou po pomstě," připomíná Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.