Slavia má okleštěné možnosti. Proti Linci by se mohl vrátit Kačaraba

St. Pölten (od našeho zpravodaje) - Před týdnem poslal do hry od úvodní minuty šestnáctiletého junáka Adama Pudila, jehož v poločase nahradil stejně starý bratr Miloš. Do derby se Spartou předtím nasadil po třinácti měsíční pauze stopera Davida Hovorku, ofenzivního univerzála Ivana Schranze zase proti Fenerbahce překvapivě stáhnul na pravý kraj obrany.

Zaskočí něčím Linec? Možná nasazením stopera Tarase Kačaraby, jenž se na konci února zranil v zápase proti Hradci Králové. „Odjel s námi, zdá se být v pořádku," nastínil Trpišovský. Není pravděpodobné, že by vyrukoval proti rakouskému soupeři třeba s Ondřejem Kúdelou, jenž po vleklém zranění zatím odehrál jen pár minut v odvetě proti Fenerbahce. Ale kdoví.

„Jinak se situace mění každou hodinu. Budeme vycházet z toho, že nás čeká teď utkání s Lincem, pak s Budějovicemi a následuje reprezentační pauza. Není se na co šetřit nebo rotovat," upozornil kouč, jemuž kromě hráčů, kteří nefigurují na evropské soupisce, chybí záložník Daniel Samek, útočník Michael Krmenčík a velmi nejistý je start krajního beka či křídelníka Lukáše Masopusta.

„Ondra je přírodňák. Když se něco stane v sestavě během zápasu, napadne mě on, že by mohl zaskočit. Se vším se vyrovná. Je to bojovníček, chytrý hráč," ocenil ho kouč.