Slavia chce postup pro nemocného Tvrdíka. Když jsem se to dozvěděl, nespal jsem, přiznal Trpišovský

Když se Trpišovský dozvěděl o stavu nadřízeného, zacvičilo to s ním. „Věděl jsem to už od minulého týdne. Celou noc jsem z toho pak nespal," vylíčil slávistický kouč.

Prakticky celá parta z Edenu má s Tvrdíkem pevný vztah, příchod každého hráče či člena realizačního týmu schvaloval, s trenérským štábem hovořil každý den. Vždyť už v Edenu slavil čtyři tituly, dvě jízdy do čtvrtfinále Evropské ligy nebo průnik do základní skupiny Ligy mistrů.

„Je to náš šéf, boss. Máme silné vazby. Byl jsem s ním v kontaktu do posledního dne, než došlo k zákroku," prozradil Trpišovský.

Přeje si postup červenobílých do čtvrtfinále Konferenční ligy přes Linec, po domácí výhře 4:1 má český mistr luxusní pozici. Ještě více energie a radosti by do slávistického šéfa vlilo, kdyby se Trpišovského družině povedlo postoupit až do finále. I na to padla před utkáním v Rakousku otázka. „Ale na to teď vůbec nemyslíme. Bereme odvetu jako první zápas, chceme vyhrát," odmítl velkolepá prohlášení trenér.