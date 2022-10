Slavia v Kosovu musí nahradit hrdiny z derby. Dočká se šance Sor?

Priština (od našeho zpravodaje) - Hromada s Jurečkou patřili ve žhavém střetu proti rivalovi z Letné k nejlepším na place. Rvali se, byli důrazní, navíc obstarali první dva góly. Nacházejí se ve výborném rozpoložení. „Budou nám chybět. Ale máme dost široký kádr na to, abychom si s tím poradili. Je nás dost a je jedno, kdo nastoupí. V týmovém sportu to tak je, že všichni musí táhnout za jeden provaz," komentoval absenci spoluhráčů krajní bek či záložník David Douděra.

„Mrzí nás, že tu nejsou. Po takových výkonech, které předvádějí, je škoda je tu nemít. Třeba Kuba je klíčový v tom, že dokáže na hřišti uplatnit to, co si v kabině řekneme. Umí přepínat. Bohužel je to odvrácená stránka toho, že nemáme vlastní odchovance. Nebojujeme s tím poprvé," povzdechl si Trpišovský s odkazem na fakt, že místa na evropské soupisce mizí, když kvóta vlastních odchovanců není v kádru naplněna.