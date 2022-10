Slavia venku tápe, problém je v hlavě, rotaci i chybách. V Kluži potřebuje zabrat

Proč tedy se český vicemistr výsledkově trápí? „Je to o hlavě, ztrácejí sebevědomí. Ovlivňuje to velká rotace hráčů, sestava se neustále mění. Když chybí klíčoví hráči, vázne komunikace. Přijde mi, že někteří zahraniční hráči, myslí víc na to, aby se předvedli, než na týmový výkon. Navíc je pro mě otázkou, jak jsou mentálně odolní. Slavia si nepomůže ani góly ze standardních situací," vypočítává Palička.