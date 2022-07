Spartu straší venkovní černá série. Každý hráč v mužstvu chce postoupit, ujišťuje Hancko

Zádrhel pro Spartu? Odveta s Vikingem se hraje na umělé trávě. Co na to říkají hráči?Video : Sport.cz

„Adaptace je rozdíl, ale osobně jsem hrál dlouho v Žilině na umělé trávě, takže pro mě to není takový rozdíl. Když jsem během tréninku viděl, jak je umělka mokrá, tak si myslím, že by to mohlo být velmi rychlé, což by nám mohlo pomoct se do nich dostat," přemítá Hancko.