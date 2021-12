Spory v Kluži? Nejsou v pohodě, tvrdí Uhrin před zápasem s Jabloncem. A vzpomíná na drsnou rvačku

Jde říci, že Jablonec narazí na Kluž z českého pohledu v ideální chvíli?

Určitě ano. Kluž není špatné mužstvo, akorát teď není v optimálním rozpoložení. Před týdnem měl útočník Alibec dokonce konflikt s koučem Petrescem a myslím, že teď už ani není v kádru.

Co se stalo?

Vím o tom jen z médií. Po zápase s Academicou Clinceni na konci listopadu vygradoval jejich konflikt. V průběhu zápasu měl Alibec naštvaně odejít z lavičky do kabiny. Později to sice odůvodňoval tím, že potřeboval na toaletu, ale podle médií tím jen vyvrcholil dlouhodobější spor mezi ním a trenérem, který ho pak vykázal z tréninků a jejich další spolupráce je prý nepředstavitelná. Tak uvidíme, jak to dopadne.

Jde pro Kluž o velké oslabení?

Určitě. Alibec je výborný hráč, reprezentant, hrál v zahraničí. Ostatně Proti Plzni dával v základní skupině Evropské ligy před čtyřmi lety gól. Kluž celkově není tak silná, jako byla za Petresca před rokem, kdy hrála v základní skupině Evropské ligy. V lize si sice počínají dobře, ale v Konferenční lize těžká utkání nezvládají. Však za poslední rok mají už třetího trenéra.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Dušan Uhrin mladší má o rumunském fotbale dokonalý přehled.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Naposledy ho měnila právě pár týdnů před prvním utkáním s Jabloncem, kdy Kluž řešila skandální rvačku v kanceláři majitele klubu po vyřazení z Evropské ligy.

Je to pravda, poprali se tam funkcionáři. Rozpoutal to někdo ze strany majitelů. Strkanice pak vznikla už v kabině, do které se snad zapojili maséři. Nevím, zda i hráči, ale funkcionáři určitě. Po tomhle incidentu skončil trenér Sumudica. Nastaly tam vůbec velké personální změny. Vyměnil se generální, sportovní a technický ředitel a přišli noví lidé. Tehdy tam skončil i člověk, kterého jsem znal, takže v tuhle chvíli už moc informací zvnitřku klubu nemám. V Rumunsku však podobné incidenty nejsou tak výjimečné.

Zažil jste také něco podobného?

Když jsem odešel z Temešváru, funkcionáři se tam poprali také. Rumuni mají horkou krev, jsou upřímní, co si myslí, to řeknou. Ne jako u nás v Česku. A každou křivdu berou osobně. A jednou se mi na tréninku poprali i hráči. A hodně!

Tekla krev?

Nevím, zda byl někdo od krve, ale šli do sebe fakt ošklivě. Bitku vyvolal faul při tréninku. Rumun fauloval cizince, něco si řekli a už to bylo a rvali se cizinci s Rumuny. Bylo to v Temešváru a šlo do sebe tak osm hráčů proti osmi. Roztrhnout se nám je podařilo asi až po půlhodině. Rumuni šli do kabiny, cizinci na lavičku a řešilo se to. Nicméně hned poté jsme hráli právě proti CFR Kluž, a i s těmito rabiáty jsme vyhráli. (usměje se)

Nyní favorizujete Kluž, nebo Jablonec?

Favorizuju CFR Kluž. I když mají určité problémy, hrají doma a před vlastními fanoušky budou chtít vyhrát. Majitel Kluže je na tohle přísný, takže do utkání půjdou koncentrovaně, i když jim už o nic nejde. Ostatně v lize neprohrávají, v podstatě jen vítězí a ligu vedou. Mají největší rozpočet, nejdražší hráče.

Jak berou Jablonec? Vnímají naopak oni potíže majitele Miroslava Pelty?

Myslím, že o tom vědí určitě, i když s nikým jsem o tomhle nemluvil. Ale Jablonec určitě nepodcení. Na druhou stranu si myslím, že Jablonec tam má šanci body uhrát. Obrana Kluže není na mezinárodní scéně úplně silná. Stoprocentní není ani jejich brankář. Viděl jsem teď Jablonec na Bohemce a v první půli hrál fantasticky. Záleží, jakou bude mít Jablonec obranu, zda budou všichni fit. Jinak Jablonec má výborného útočníka, skvělá křídla. Pilař je výborný. Rychlost bude na Kluž platit určitě. CFR bude určitě hrát i hodně opatrně, Petrescu sází na defenzivní styl.