Stejně jako na Spartě. Fanoušci Dinama nesmí v Plzni na stadion

Dinamo hrálo bez přítomnosti svých fandů v této sezoně už zápas v Praze na Spartě. „Naštěstí chorvatští fanoušci nepřijeli v tak velkém počtu, nebyly tu dramatické excesy, proběhlo to klidně,“ zmiňuje předseda fotbalové asociace Petr Fousek s tím, že svaz s celou akcí ve městě pomáhal policii.

Nedá se vyloučit, že chorvatští příznivci, již patří do známé a obávané fanouškovské skupiny Bad Blue Boys, dorazí i ve čtvrtek do Plzně. Bezpečnostní složky budou ve střehu. „Policie v Plzni i v Praze, kde bude hrát AS Řím, je na špičkové úrovni,“ věří Fousek, že se vše obejde bez problémů.